Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mutwillige Beschädigung eines Fahrzeugs in Osterspai

Osterspai (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 09.02.2025 21:00 Uhr auf Montag, den 10.02.2025 10:00 Uhr, wurde in Osterspai in Höhe der Hauptstraße 16 ein ordnungsgemäß geparkter PKW mutwillig zerkratzt. Vermutlich wurde hierbei mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite im Vorbeigehen beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sankt Goarshausen unter der Rufnummer 06771/9327-0 in Verbindung zu setzen.

