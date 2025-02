Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Burgschwalbach. Diebstahl eines Kleinkraftrades

Burgschwalbach (ots)

Zwischen dem 04. und 07. Februar wurde in der Straße "In der Scholau" ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke "Alpha Motors" aus einem offen zugänglichen Verschlag entwendet. An dem Kraftrad war das aktuelle Versicherungskennzeichen 348CEU(blaue Schrift) angebracht. Die Polizeiinspektion Diez bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06432-6010.

