Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl in Rödersheim-Gronau filmreif missglückt

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Samstagabend, 08.02.2025, gegen 19:20 Uhr hatte ein 39-Jähriger offensichtlich Appetit auf was Süßes, jedoch keine Lust, Geld dafür auszugeben. In einem Discountermarkt in der Hauptstraße bediente er sich schließlich aus den Regalen und steckte sich so manches in die Hosentasche. Zu seinem Leidwesen beobachtete jedoch eine aufmerksame Kundin den "Einkauf" und informierte den Ladendetektiv des Marktes. Nachdem der 39-Jährige schließlich den Kassenbereich passiert hatte, ohne die eingesteckte Ware zu bezahlen, wurde er vom Detektiv angesprochen. Im Anschluss hatte er ein zweites Mal Pech: Der Mann versuchte nämlich zu fliehen, war aber einfach zu schnell für die Glasschiebetür des Supermarktes, die öffnete sich nämlich so langsam, dass der flüchtige Täter gegen sie rannte und an der Flucht gehindert wurde. Der Ladendetektiv konnte so den Mann unter Zuhilfenahme von weiteren Kunden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Täter hatte Waren im Wert von ca. 36EUR in seiner Kleidung versteckt. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls betrieben. Eine Vertragsstrafe in Höhe von 100EUR gegenüber dem Discountermarkt zahlte der Täter außerdem. Verletzt wurde niemand, sogar die Glastür blieb heile.

