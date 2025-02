Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Der 28-jährige Fahrradfahrer befuhr die Straße "Am Germansberg" in Richtung Winternheimer Straße in Speyer. Die 57-jährige Fahrzeugführerin bog an der Einmündung der Winternheimer Straße nach links in die Straße "Am Germansberg" ab. Die Fahrerin schnitt dabei die Linkskurve und übersah den Fahrradfahrer, welcher sich durch einen Sprung vom Fahrrad retten konnte. Dabei zog er sich Schürfwunden an der Hand zu. Die 57-Jährige verwechselte im Anschluss aufgrund des Schrecks, die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr an zwei Verteilerkästen. Sie blieb unverletzt.

Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000EUR. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Form von Kratzern, in Höhe von ca. 150EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell