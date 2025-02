Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Samstagmorgen, den 08.02.2025 gegen 04:40 Uhr, verständigte eine 28-jährige Autofahrerin selbstständig den Pannendienst, da sie auf der Autobahn zwischen Viernheim und Weinheim aufgrund einer beschädigten Windschutzscheibe nicht weiterfahren konnte. Da die Fahrerin erheblich alkoholisiert war und ihr Fahrzeug massive Unfallbeschädigungen aufwies, verständigte der Pannenhelfer die Polizei. Daraufhin versuchte die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug erneut zu flüchten, konnte jedoch verfolgt und angehalten werden. Ermittlungen ergaben, dass die Beschuldigte ihre Fahrt mit einem weißen Smart in Frankenthal-Mörsch begann und vermutlich über die B9, BAB6 und BAB659 in Richtung Weinheim fuhr. Bei der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Bisher konnten in Frankenthal-Mörsch drei beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, welche dort geparkt waren. Weitere Geschädigte und Zeugen der Straßenverkehrsgefährdung werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

