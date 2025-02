Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Dudenhofen (ots)

Der 55-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw am 07.02.25 im Zeitraum von 09:00 - 11:00 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz (Verbandsgemeinde) in Dudenhofen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Aufgrund der Lackanhaftung dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

