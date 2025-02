Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Oberneisen. Versuchter Fahrraddiebstahl

Oberneisen (ots)

Am Dienstag, den 04. Februar, wurde ein Zeuge in der Herbachstraße gegen 22 Uhr durch metallische Geräusche aufmerksam und schaute in seinem Hof nach. Dort konnte er eine Person feststellen, welche sich zuvor am Schloss eines abgestellten Fahrrads zu schaffen machte und bei Erkennen zu Fuß flüchtete. Der Zeuge verfolgte die Person mit seinem Pkw, verlor sie jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, 175-180 cm groß, ca. 17-20 Jahre alt, trug eine auffallende rot-weiße Jacke sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

