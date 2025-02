Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungsbrand in Durlach - eine Person verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Brand am Freitagmorgen in einer Wohnung im Stadtteil Durlach erlitt nach aktuellem Sachstand eine Person eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus.

Kurz vor 09:00 Uhr brach in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rittnertstraße ein Brand aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste mutmaßlich angebranntes Essen auf dem Herd das Feuer aus. Der 63-jährige Wohnungsnehmer sowie alle weiteren anwesenden Bewohner konnten das Gebäude selbständig verlassen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen. Infolge der starken Rauchentwicklung ist das 3-stöckige Gebäude aktuell wohl nicht mehr bewohnbar.

Für die Dauer der Löscharbeiten war der Bereich um den Brandort für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 100.000 Euro.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

