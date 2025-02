Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Graben

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen verschafften sich Diebe am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 20:05 Uhr über eine Haustür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Friedrichstaler Straße in Graben. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten und nahmen Bargeld sowie diverse Schmuckstücke an sich. In der Folge flüchteten die Diebe unerkannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Silke Gehrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell