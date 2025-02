POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch in der Südweststadt

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Ettlingen wurde ein 68-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine Smart-Fahrerin gegen 14:30 Uhr auf der Hertzstraße in Richtung Einsteinstraße. Ein 68-jähriger Radfahrer benutzen zeitgleich auf dem Fahrradweg der Hertzstraße in gleicher Fahrtrichtung. Nach ...

mehr