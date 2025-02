Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 54-jährige Fahrradfahrerin kollidierte am Dienstagmittag in der Karlsruher Oststadt mit einem Pkw und erlitt schwere Verletzungen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 54-Jährige mit ihrem Pedelec gegen 14:00 Uhr auf dem Fahrradweg der Durlacher Allee in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zur selben Zeit bog ein 69-Jähriger mit seinem Pkw von der Bundesautobahn 5 kommend an der Ausfahrt Karlsruhe-Durlach ebenfalls auf die Durlacher Allee ab. Hierbei übersah er an der Einmündung in die Durlacher Allee wohl die vorfahrtberechtigte Pedelec-Fahrerin, sodass die beiden Verkehrsteilnehmer miteinander kollidierten. Aufgrund des Aufpralls stürzte die 54-Jährige von ihrem Rad zu Boden und erlitt nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar mehrere Frakturen. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Die Verletzte wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Franz Henke, Pressestelle

