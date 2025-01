Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer wird bei Unfall verletzt - Autofahrer hat keinen Führerschein

Neuss (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (30.01.), gegen 15:50 Uhr, wurde an der Kreuzung Berghäuschensweg / Artur-Platz-Weg ein 68 Jahre alter Radfahrer aus Neuss schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme kam heraus, dass dem am Unfall beteiligten Autofahrer bereits vor Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Der 31 Jahre alte Autofahrer aus Neuss hatte den Berghäuschensweg in Richtung Erfttal befahren. An der Kreuzung Berghäuschensweg / Artur-Platz-Weg wollte er mit seinem VW Golf nach rechts in den Artur-Platz-Weg abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah er dabei den entgegenkommenden Fahrradfahrer und es kam zu Kollision. Der verletzte Radfahrer wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Einen Führerschein hatte der Autofahrer nicht. Ihm war die Fahrerlaubnis im Jahr 2015 entzogen worden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Fehler beim Abbiegen gehören seit Jahren zu den Hauptunfallursachen im Rhein-Kreis Neuss. Radfahrer und Fußgänger sind bei Abbiegeunfällen besonders gefährdet, da sie weitgehend ungeschützt sind.

Deshalb rät die Polizei Autofahrern, beim Abbiegen besonders vorsichtig zu sein und ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Grundsätzlich muss beim Abbiegen immer mit Radfahrern und Fußgängern aus beiden Richtungen gerechnet werden.

Aber auch beim Parken an Kreuzungen und Einmündungen sollten Autofahrer stets darauf achten, die Sicht auf Radfahrer und Fußgänger nicht zu behindern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell