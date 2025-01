Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfälle in den Morgenstunden - Polizei gibt Tipps zum sicheren Fahren

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am heutigen Freitag (31.01.) ereigneten sich in den Morgenstunden im Rhein-Kreis Neuss 40 Verkehrsunfälle. Zu den Unfällen zählen sowohl Blechunfälle als auch gestürzte Radfahrer. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht schwerer verletzt. In wie vielen Fälle die morgendliche Glätte ursächlich für die Unfälle war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen bei den Verkehrskommissariaten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es zur derzeitigen Jahreszeit immer wieder zu plötzlich vereisten Straßen und Wegen kommen kann. Daher sollten Verkehrsteilnehmer sich vor Fahrtantritt über die Witterungs- und Straßenverhältnisse informieren.

- Passen Sie ihre Fahrweise den Witterungsbedingungen und Straßenverhältnissen an

- Vermeiden Sie abruptes Bremsen oder Beschleunigen

- Fahren Sie sanft und vorausschauend

- Kommen Sie dennoch ins Rutschen, vermeiden Sie hektische Bewegungen und lenken Sie ruhig gegen. Behalten Sie so die Kontrolle über das Fahrzeug

- Nehmen Sie Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer

Sollten Sie mit dem Fahrrad unterwegs sein, bedenken Sie, dass Sie keine Knautschzone und wenig Sicherheitsvorkehrungen haben. Für den Fall eines Sturzes kann ein Helm das Risiko für schwere Kopfverletzungen reduzieren. Unter #LEBEN animiert die Polizei zu mehr gegenseitiger Rücksicht und Umsicht im Straßenverkehr. Das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden für mehr Verkehrssicherheit soll so gestärkt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell