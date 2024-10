Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholverstöße im Straßenverkehr

Jena (ots)

Am Wochenende hat die Polizei Jena verstärkt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkoholverstöße durchgeführt. Am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht fiel Beamten der Polizei Jena ein Skoda in der Bertolt-Brecht-Straße in Winzerla auf. Bei der folgenden Kontrolle wurde bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Letztendlich hatte der 0,52 Promille in der Atemluft und lag damit im Ordnungswidrigkeitenbereich. Kurz vor 4 Uhr wurde ein weiterer Fahrer eines Pkw Skoda an der Brauerei in Jena einer Kontrolle unterzogen. Hier hatte der 33-jährige Fahrer 0,9 Promille in der Atemluft, so dass auch gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Schließlich konnten die Beamten am Sonntagmorgen, kurz vor 3 Uhr einen 20-jährigen Fahrer eines E-Scooter in der Westbahnhofstraße feststellen und kontrollieren. Der junge Mann wies einen Atemalkoholwert von 0,66 Promille auf. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

