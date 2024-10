LPI-J: Fahrzeugteile demontiert und gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Mehrere Jugendliche überquerten am Donnerstagabend ohne Rücksicht auf den Straßenverkehr die Geraer Straße in Höhe des Schlossparks. Ein aus Richtung Gera ankommender Transporter erkannte die Querenden rechtzeitig und hielt an. Ein junger Mopedfahrer, der aus der Innenstadt angefahren kam, bemerkte diese jedoch zu spät und erfasste ein 14-jähriges Mädchen der Gruppe. Beide ...

