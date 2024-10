Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger wurde von Moped erfasst

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Mehrere Jugendliche überquerten am Donnerstagabend ohne Rücksicht auf den Straßenverkehr die Geraer Straße in Höhe des Schlossparks. Ein aus Richtung Gera ankommender Transporter erkannte die Querenden rechtzeitig und hielt an. Ein junger Mopedfahrer, der aus der Innenstadt angefahren kam, bemerkte diese jedoch zu spät und erfasste ein 14-jähriges Mädchen der Gruppe. Beide kamen zu Fall und verletzten sich dadurch zum Teil schwer. Durch Rettungsteams wurden sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell