Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neuen Liebhaber verprügelt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Mit der neuen Liebschaft seiner Ex-Freundin war ein Mann in Kahla nicht einverstanden. Er suchte den Liebhaber am Donnerstag an seiner Wohnung in den Abendstunden auf und zeigte ihm mit einem Faustschlag ins Gesicht, dass er die Romanze nicht dulde. Die Polizei brachte den Täter zur Raison und zeigte ihm mit dem entsprechenden Strafverfahren, dass ein derartiges Verhalten nicht geduldet wird. Eine medizinische Behandlung wurde seitens des Geschädigten nicht gewünscht. Im Anschluss zog der Delinquent, der Mitte 20 ist, davon.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell