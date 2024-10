Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Apotheke im Blickfeld von Einbrechern

Jena (ots)

Eine Mitarbeiterin einer Apotheke im Stadtteil Lobeda stellte zu Arbeitsbeginn am Donnerstagmorgen Beschädigungen am Objekt fest. Ein bislang Unbekannter versuchte vergeblich die Tür aufzuhebeln und verursachte dadurch Schaden. In die Räumlichkeiten der Apotheke ist man nicht gelangt. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Tathandlung in der Stauffenbergstraße gegen 03:00 Uhr stattgefunden haben müssen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, die Polizei in Jena zu verständigen (Tel. 03641 81-0, E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen: 0275501/2024).

