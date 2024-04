POL-OG: Gaggenau - Versuchter Diebstahl

Offenburg (ots) - Am Montagabend gegen 21:45 Uhr sorgte ein 54-Jähriger für Aufsehen an einer Bushaltstelle in der Hauptstraße unmittelbar vor dem Polizeirevier in Offenburg. Dort schrie der mit 2,2 Promille alkoholisierte Mann lauthals verfassungsfeindliche Parolen und stärkte diese mit seinen Gesten. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet. /su Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

