Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Möglicher Diebstahl: Wer erkennt dieses Fahrrad?

Bild-Infos

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (21.1.) führten Streifenbeamte der Polizei gegen 12:40 Uhr an der Kals-Oderbach-Straße in Grevenbroich eine Personenkontrolle durch.

Dabei wurden sie auf ein hochwertiges Fahrrad aufmerksam, welches die kontrollierte Person mit sich führte. Im Rahmen der Befragung ergab sich der Anfangsverdacht, dass es sich dabei um Beute eines Diebstahls handeln könnte.

Um dies zu klären ist das Kriminalkommissariat 24 auf der Suche nach Personen, die Angaben zum rechtmäßigen Besitz dieses Fahrrads machen können.

Bei dem aufgegriffenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Ghost, Modell Kato essential, in grauer Farbe. Es wurde von der Polizei sichergestellt. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

