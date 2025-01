Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrunkene Autofahrerin gestoppt - Ehemann holt sie ebenfalls alkoholisiert von der Wache ab

Meerbusch (ots)

Manchmal ergeben sich im Polizeialltag Situationen, in denen sich auch erfahrene Beamtinnen und Beamten wundern müssen. Eine davon hat sich am Dienstag (28.1.) in Meerbusch zugetragen: Hier wurde eine 59-jährige Autofahrerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die zuständigen Beamten stellten bei der Frau einen starken Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht und ergab einen Wert von rund einem Promille. Die 59-Jährige wurde auf eine Polizeiwache gebracht, um dort eine Blutprobe zu entnehmen. Zudem stellte sich heraus, dass sie wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Da ihr aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr fahrtüchtig war, kontaktiere sie ihren Mann und bat ihn, sie von der Wache abzuholen. Der 61-Jährige erschien mit dem PKW auf der Wache - und auch hier rochen die Beamten sofort den Alkohol in seinem Atem. Auch er wurde einem Alkoholtest unterzogen; dieser ergab einen Wert von 0,7 Promille, ebenfalls deutlich jenseits der Grenze der Fahrtüchtigkeit.

Gegen beide Partner wurde eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss gefertigt. Sie mussten die Polizeiwache zu Fuß verlassen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss darauf hin, dass das Fahren unter Alkohol ein erhebliches Risiko für die eigene Sicherheit und das Leben unbeteiligter Verkehrsteilnehmer darstellt. Die Polizei führt regelmäßig und gezielt Kontrollen durch und geht konsequent gegen Alkohol und Betäubungsmittel am Steuer - und auch am Lenker von Fahrrad oder Scooter - vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell