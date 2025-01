Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen und Täter nach Raub auf Tankstelle

Dormagen (ots)

Die Polizei sucht Tatverdächtigen und Zeugen nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Krefelder Straße.

Nach ersten Erkenntnissen betrat eine männliche Person, etwa 17 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover und dunkler Hose, am Dienstag (28.01.) kurz vor 20:30 Uhr eine Tankstelle an der Krefelder Straße und forderte die Herausgabe von Geld. Er hielt dabei eine Schusswaffe in der Hand und unterstützte so seine Forderungen. Der 22-jährige Tankstellenmitarbeiter kam dieser nach und Übergab dem Räuber Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Bereichs. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Zonser Straße.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Täter geben können, oder auch verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Telefonnummer 02131 3000 nimmt die Polizei diese Hinweise entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell