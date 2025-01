Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Rommerskirchen: Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Neuss / Rommerskirchen (ots)

Am Donnerstag (30.1.) ist eine bislang unbekannte Person gegen 8:30 Uhr offenbar in ein Einfamilienhaus an der Konradstraße im Neusser Stadtteil Gnadental eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse gelangte er durch ein Kellerfenster ins Haus und durchsuchte die Räume. Ob er dabei Beute machte, ist noch unklar. Zeugen beschreiben einen männlichen Verdächtigen, der etwa 170 Zentimeter groß, bärtig und mit einer blauen Jacke und schwarzen Mütze bekleidet gewesen sein soll. Er spricht möglicherweise Französisch.

Zu einem weiteren Einbruch ist es an der Grevenbroicher Straße in Rommerskirchen gekommen. Zwischen Sonntag (26.1.), 10 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr drangen hier bislang Unbekannte vermutlich über die Terrassentür in das Gebäude ein. Sie durchwühlten die Räume - ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch zum Zeugenhinweise.

Wer sachdienliches beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Unter der selben Telefonnummer kann auch ein Termin mit den Experten zum Thema Einbruchsschutz vereinbart werden. Diese beraten Eigentümer und Mieter vor Ort, mit welchen Maßnahmen sich Wohnungen und Häuser effizient vor unerwünschten Eindringlingen schützen lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell