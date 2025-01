POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13 Jahre alten Jungen aus Kaarst

Dormagen (ots) - Die Polizei sucht Tatverdächtigen und Zeugen nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Krefelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen betrat eine männliche Person, etwa 17 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover und dunkler Hose, am Dienstag (28.01.) kurz vor 20:30 Uhr eine Tankstelle an der Krefelder Straße und forderte die Herausgabe von Geld. Er hielt dabei ...

