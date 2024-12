PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Wohnungseinbrüche +++ Verkehrsunfallflucht +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus

Hofheim am Taunus, Schloßstraße, Samstag, 14.12.2024 - Sonntag, 15.12.2024, 00:45 Uhr

(sb) In den späten Abendstunden kam es in Hofheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch unbekannte Täter wurde das Küchenfenster des Hauses aufgehebelt. Durch das Fenster gelang der Täter in das Haus, wo er dieses vollumfänglich nach Diebesgut absuchte. Nach erster Schätzung konnte ein dreistelliger Betrag an Bargeld entwendet werden. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196-2073-0 entgegen.

2. Einbruch ohne erbeutetes Diebesgut Hofheim am Taunus, Kapellenstraße 31

Hofheim am Taunus, Kapellenstraße, Samstag, 14.12.2024, 16:30 Uhr - Sonntag, 15.12.2024, 00:10 Uhr

(sb) In der Dunkelheit des Samstagabends bis in die späten Abendstunden begaben sich die Täter zum Reihenhaus des Geschädigten. Durch den Garten gelangen die Täter auf die Terrasse des Hauses. Dort wurde die Terrassentür eingeschlagen und das Haus betreten. Scheinbar zielgerichtet begaben sich die Täter in Richtung des Schlafzimmers und durchwühlten den dortigen Kleiderschrank. Ohne Stehlgut verließen die Täter in der Folge das Objekt. Sollte ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen sein, melden sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter 06196-2073-0.

3. Verkehrsunfallflucht

Kelkheim (Taunus), Wilhelm-Dichmann-Straße, Samstag, 14.12.2024, 11:50 Uhr- 12:30 Uhr

(sb) Nach einem Einkauf im Kelkheimer Innenstadtbereich musste die Geschädigte feststellen, dass ihr schwarzer Mercedes CLA angefahren worden war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war das Verursacherfahrzeug gegen das geparkte Fahrzeug der Geschädigten gestoßen. Der PKW wurde an der Heckschürze zerkratzt und ein geschätzter Schaden von 1500 Euro verursacht. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort in der Folge unerlaubt. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192- 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell