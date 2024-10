LPI-J: Alarmeinlauf am Abend

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Schöngleina: Am 14.10.2024 stellte ein Zeuge eine beschädigte Zugangstür am Kulturhaus in Schöngleina fest und informierte die Polizei. Die Einbrecher beschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten alles. Ohne Beutegut verließen sie anschließend des Tatort. Die Beamten führten eine umfangreiche Spurensuche durch und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

