POL-MTK: Wenig besinnliche Einbrecher +++ Einbrecher überrascht +++ Nach Auseinandersetzung Windschutzscheibe eingeschlagen +++ Fahrrad aus PKW gestohlen +++ Einbruch in leerstehendes Haus

Hofheim (ots)

1. Wenig besinnliche Einbrecher,

Schwalbach, Am Kronberger Hang, Eschborn, In der Wolfslach, Mittwoch, 11.12.2024, 18.15 Uhr bis Donnerstag, 12.12.2024, 10.30 Uhr

(da)Wenig besinnlich zeigten sich Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Eschborn und Schwalbach. Die bislang unbekannten Täter hatten es auf Verkaufsstände für Weihnachtsbäume abgesehen. In der Straße "In der Wolfslach" in Eschborn kletterten die Diebe über einen Bauzaun auf das Verkaufsgelände und entwendeten einen aufblasbaren Weihnachtsmann samt Gebläse im Wert von rund 1.000 Euro. Am Kronberger Hang in Schwalbach verbogen sie einen Maschendrahtzaun, öffneten gewaltsam eine Verkaufshütte und entwendeten daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Sollten Sie die beiden Vorfälle in Schwalbach und Eschborn bemerkt haben, so nimmt die Polizeistation Eschborn Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Einbrecher überrascht,

Bad Soden, Altenhain, Langstraße, Freitag, 13.12.2024, 5.45 Uhr bis 6 Uhr

(da) Der Bewohner eines Einfamilienhauses im Bad Sodener Stadtteil Altenhain hat am Freitagmorgen zwei Einbrecher überrascht und in die Flucht geschlagen. Die zwei Täter hatten gegen 6 Uhr ein Fenster des Hauses in der Langstraße eingetreten. So in das Innere gelangt versuchten sie dort eine verschlossene Tür aufzuhebeln. Dabei stießen sie jedoch auf den Hausbewohner und flüchteten Hals über Kopf in Richtung Bundesstraße 8. Bei den Einbrechern handelte es sich um zwei schwarz gekleidete Männer, wobei einer der beiden noch einen nicht näher bestimmbaren gelben Schriftzug auf der Jacke trug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Nach Auseinandersetzung Windschutzscheibe eingeschlagen, Schwalbach, Eschborner Straße, Donnerstag, 12.12.2024, 20 Uhr

(da)Am Donnerstag eskalierte in Schwalbach eine Auseinandersetzung derart, dass ein bisher unbekannter Mann eine Windschutzscheibe zerstörte. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Kurz vor 20 Uhr kam es in der Eschborner Straße zu Streitigkeiten zwischen einem 65-Jährigen und dem Fremden. Diese Diskussion war derart hitzig, dass der Unbekannte in dessen Folge die Windschutzscheibe des grauen BMW des 65-Jährigen einschlug. Anschließend stieg er in sein eigenes Auto, einen schwarzen Mercedes mit unbekanntem Kennzeichen, und flüchtete. Der Aggressor wird im Nachgang als etwa 25 Jahre alt, mit durchschnittlicher Figur, dunklen etwas längeren Haaren und Bart, schwarzer Jacke und auch ansonsten dunkler Kleidung beschrieben. Weiterhin beschrieb ihn der 65-Jährige als südländisch aussehend. Die Polizeistation Eschborn ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt mögliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Fahrrad aus PKW gestohlen,

Hochheim, Mainweg, Mittwoch, 11.12.2024, 17 Uhr bis Donnerstag, 12.12.2024, 8 Uhr

(cw)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen stahlen Unbekannte in Hochheim ein Fahrrad aus einem PKW. Der Besitzer des Fahrrades ließ dieses gegen 17 Uhr in einem weißen Honda im Mainweg zurück. Als der Mann am darauffolgenden Morgen gegen 8 Uhr zu dem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Fahrrad entwendet worden war. Hinweise auf die Tat nimmt die Polizei Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476 - 0 entgegen.

5. Einbruch in leerstehendes Haus,

Schwalbach, Am Taunusblick, Mittwoch, 11.12.2024, 12 Uhr bis Donnerstag, 12.12.2024, 16:30 Uhr

(cw)Das falsche Haus suchten sich Einbrecher in Schwalbach zwischen Mittwoch und Donnerstag aus. Zwischen 12 Uhr am Mittwoch und 16:30 Uhr am darauffolgenden Donnerstag verschafften sich Einbrecher über eine Terrassentür Zugang zu dem Haus in der Straße "Am Taunusblick". Im Inneren angelangt mussten sie feststellen, dass dieses aktuell nicht bewohnt war und es auch nichts zu stehlen gab. Ohne Beute mussten sie schlussendlich wieder abrücken. Hinweise auf die Tat oder verdächtige Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

