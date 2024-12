PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vandalismusschäden an geparkten Fahrzeugen +++ Einbrecher lassen Geld mitgehen +++ Unfallflucht in Parkhaus

Hofheim (ots)

1. Vandalismusschäden an geparkten Fahrzeugen, Eschborn, Praunheimer Straße, Dienstag, 10.12.2024, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 11.12.2024, 13:30 Uhr

(fh)Unbekannte haben in Eschborn zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag vier geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt warfen die Vandalen die Scheiben von drei in der Praunheimer Straße abgestellten Fahrzeuge ein. Bei einem davon gingen sie besonders rabiat vor, indem sie in das Fahrzeuginnere gelangten, die Handbremse lösten und dieses so gegen ein viertes Fahrzeug rollte. Auch dieses wurde beschädigte. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Einbrecher lassen Geld mitgehen,

Eschborn, Dörnweg, Freitag, 06.12.2024, bis Mittwoch, 11.12.2024, 14:30 Uhr

(fh)Zwischen Freitag und Mittwoch wurde im Dörnweg in Eschborn in ein Wohnhaus eingebrochen und Bargeld gestohlen. Die Einbrecher begaben sich in den Garten des Einfamilienhauses und hebelten dort eine Zugangstür auf. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus und entwendeten Bargeld, mit welchem sie unerkannt die Flucht antraten.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Unfallflucht in Parkhaus,

Hofheim, Hattersheimer Straße, Dienstag, 10.12.2024, 8.30 Uhr bis 18.10 Uhr

(da)Am Dienstag kam es in einem Parkhaus in Hofheim zu einer Unfallflucht. Zwischen 8.30 Uhr und 18.10 Uhr parkte ein weißer Kia XCEED im Obergeschoss des Parkhauses in der Hattersheimer Straße. Als die Besitzerin am Abend zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wies dieses eine Eindellung zwischen Radkasten und Fahrertür auf. Von der unfallverursachenden Person fehlte jedoch jede Spur. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

