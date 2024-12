POL-MTK: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet +++ Geldausgabeautomat beschädigt +++ Duo bricht in Schuppen ein +++ PKW erfasst Fußgänger +++ Brand in Heizungsraum

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zwei Kindertagesstätten von Einbrechern heimgesucht,

Bad Soden, Alleestraße/Zum Quellenpark,Freitag, 06.12.2024, 17:30 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 07:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen wurden gleich zwei Bad Sodener Kindertagesstätten von Einbrechern heimgesucht. In der Alleestraße versuchten die Täter zwischen Sonntagabend und Montagfrüh die Zugangstür der Einrichtung aufzuhebeln. Der Versuch Schlug fehl, sodass die Täter unverrichteter Dinge das Weite suchten. Auch in der Straße "Zum Quellenpark" blieb es bei einem versuchten Einbruch. Hier hatten die Unbekannten vergeblich versucht, neben der Eingangstür auch zwei außenliegende Fenster aufzubrechen. Die Sachschäden an den Kindergärten summieren sich auf circa 4.000 Euro.

Hinweise zu den Einbrüchen werden von der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

2. In Erdgeschosswohnung eingebrochen,

Eschborn, Im Deiengarten, Festgestellt: Montag, 09.12.2024, 12:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Eschborn ein. Im Zeitraum bis Montagmittag betraten die Täter das Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Deiengarten" unbemerkt über die Hauseingangstür und begaben sich zur Tür einer Erdgeschosswohnung. Diese wurde aufgehebelt und im Anschluss betreten, ohne dass die Täter Aufsehen erregten. Dabei gelangten die Täter an Besteck und Teile eines Porzellansets und flüchteten mit ihrer Beute.

Zeuginnen oder Zeugen, denen etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation Eschborn.

3. Geldausgabeautomat beschädigt,

Eschborn, Mergenthalerallee, Montag, 09.12.2024, 08:15 Uhr

(fh)Am Montagmorgen haben sich Unbekannte in Eschborn an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht. Gegen 08:15 Uhr wies der neben einer Bäckereifiliale in der Mergenthalerallee aufgestellte Automat eine beschädigte Glasscheibe auf, welche auf einen vorherigen Aufbruchsversuch zurückzuführen ist. Den Tätern war es jedoch nicht gelungen, an die darin befindlichen Geldkassetten zu gelangen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Duo bricht in Schuppen ein,

Flörsheim am Main, Dr.-Georg-von-Opel-Anlage, Dienstag, 10.12.2024, 00:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brachen zwei Diebe in den Schuppen des Flörsheimer Bootshauses in der Dr.-Georg-von-Opel-Anlage ein und entwendeten Alkohol. Gegen 00:45 Uhr hebelten die beiden die Holztür des Holzverschlags aus der Verankerung, verschafften sich so Zutritt zum Innenraum und entwendeten mehrere Flaschen Rum. Einer der beiden Männer soll etwa 50 Jahre alt und mit "Arbeiterkleidung" bekleidet gewesen sein. Sein Komplize trug eine ähnliche Kleidung.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

5. Einbruch in Schulgebäude,

Schwalbach, Westring, Sonntag, 08.12.2024, 10 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 9 Uhr

(cw)Zwischen Sonntag- und Montagmorgen brachen Unbekannte in eine Schule in Schwalbach ein. Ihr Diebesgut ließen sie zurück.

Zwischen 10 Uhr und 9 Uhr betraten die Täter das Schulgelände und warfen das Fenster einer Werkstatt in dem Gebäude ein. Durch dieses betraten sie anschließend die Schule und entnahmen Werkzeug aus einem Schrank. Doch dieses ließen die Einbrecher am Tatort zurück und verschwanden ohne Beute. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. PKW erfasst Fußgänger,

Eschborn, Ginnheimer Straße, Montag, 09.12.2024, 17 Uhr

(cw)Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in Eschborn, als ein PKW einen Fußgänger erfasste und verletzte.

Der 72-jährige Fußgänger war gegen 17 Uhr in der Ginnheimer Straße unterwegs und beabsichtigte, diese an einem Fußgängerüberweg zu überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Kastenwagen die Straße und beabsichtigte, auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer den Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der 72-Jährige verletzte sich hierbei und wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

7. Brand in Heizungsraum,

Hofheim, Burgstraße, Dienstag, 10.12.2024, 8 Uhr

(cw)Am Dienstagmorgen brannte es in Hofheim im Keller eines Wohnhauses.

Gegen 8 Uhr wurden Rettungskräfte und die Polizei in die Burgstraße alarmiert, nachdem aus dem Keller eines Hauses Rauch gemeldet worden war. Dort brannte es auf dem Boden des Heizungsraumes. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden, so dass weder an der Heizung noch dem Raum selbst ein Schaden entstand. Nach ersten Ermittlungen kann ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nähe des Hauses kurz vor 8 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

