PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbrüche +++ Automat aufgebrochen +++ Unfallflucht mit Personenschaden +++ Betrunken in Hecke gelandet +++ Polizei und Ordnungsamt führen gemeinsam Glücksspielkontrollen durch

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbrüche,

Main-Taunus-Kreis Donnerstag, 05.12.2024 bis Montag, 09.12.2024

(cw)Mehrere Wohnungseinbrüche im gesamten Kreis beschäftigten am letzten Wochenende die Polizei im Main-Taunus-Kreis. Ein Teil der Einbrüche scheiterte an der Sicherung der Wohnungen und Häuser.

Ein Mehrfamilienhaus in der Kronberger Straße in Eschborn-Niederhöchstadt war zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Samstag, 10 Uhr das Ziel von Einbrechern. Mit einem Stein warfen die Täter eine Scheibe ein und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob Gegenstände entwendet worden sind bedarf weiterer Ermittlungen.

Zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 9 Uhr hielt in Kriftel in der Straße "Am Erdbeeracker" die Haustür eines Reihenhauses den Aufbruchsversuchen stand. Unverrichteter Dinge mussten die Täter fliehen.

Auch im Glockwiesenweg in Hattersheim scheiterten Einbrecher an einem Haus. Zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 8:30 Uhr, versuchten Unbekannte zunächst, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie an einem Fenster, welches ebenfalls unüberwindbar war. Als letztes Mittel versuchten die Täter dann, dass Fenster mit einem Stein einzuwerfen und es durch den innenliegenden Griff zu öffnen. Als sie merkten, dass auch dies nicht zum erwünschten Erfolg führte, flohen die Täter, jedoch nicht ohne einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich zu verursachen.

In der Straße "Am Holzweg" in Sulzbach hingegen wurden Einbrecher fündig. Zwischen Sonntag, 16:10 Uhr und 19:10 Uhr, hebelten sie in einem Mehrfamilienhaus eine Balkontür auf und durchsuchten mehrere Räume. Mit diversen Wertgegenständen flohen die Täter.

Auch in der Königsteiner Straße in Hofheim machten Unbekannte bei einem Einbruch Beute. Zwischen Samstag, 9 Uhr und Sonntag, 12:45 Uhr, machten sie sich der Balkontür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Nachdem sie sämtliche Räume durchsucht hatten, entfernten sich die Täter ebenfalls mit Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Rufnummer (06196) 2073-0 auf Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Automat aufgebrochen,

Hochheim, Geheimrat-Hummel-Platz, Samstag, 07.12.2024, 23 Uhr bis Sonntag, 08.12.2024, 07:45 Uhr

(cw)In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten in Hochheim Unbekannte einen Getränkeautomaten für Wein und stahlen mehrere Flaschen daraus.

Zwischen 23 Uhr und 7:45 Uhr machten sich die Diebe mit brachialer Gewalt an dem Automaten zu schaffen, welcher frei zugänglich auf dem Geheimrat-Hummel-Platz stand. Nachdem die Täter das Gerät gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie aus dem Inneren mehrere Flaschen Wein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Unfall mit Personenschaden - Verursachende Person flüchtet,

Bereich Schwalbach, Landesstraße 3015 in Richtung Kronberg, Freitag, 06.12.2024, 14:50 Uhr

(cw)Am Freitag kam es auf der Landesstraße 3015 im Bereich Schwalbach zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person verletzt.

Gegen 14:50 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Ford die L3015 aus Neuenhain kommend in Richtung Kronberg. Im Bereich des Waldes geriet eine unbekannte Person mit ihrem Kfz auf die Fahrspur des 75-Jährigen, so dass sich die Außenspiegel berührten. Durch die Kollision zersprang auch die Scheibe der Fahrerseite, wodurch der Ford-Fahrer an den Händen und dem Gesicht verletzt wurde. Die unfallverursachende Person flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise auf das Fahrzeug oder die Person nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Betrunken in Hecke gelandet,

Bad Soden, Sulzbacher Straße, Sonntag, 08.12.2024, 2 Uhr

(da)In Bad Soden ist am frühen Sonntagmorgen ein junger Mann betrunken mit seinem Auto in einer Hecke gelandet. Der 20-Jährige war gegen 2 Uhr mit seinem Mercedes auf der Straße "Auf der Weide" in Richtung Sulzbacher Straße unterwegs. Als er in diese einbiegen wollte, kam er infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke samt Gartenzaun und kam schließlich in einem Vorgarten zum Stehen. An Auto und Zaun entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Als die Polizei am Unfallort eintraf, ergaben sich mehrere Hinweise darauf, dass der 20-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest mit einem Wert von über 2,1 Promille bestätigte diesen Verdacht. Somit ging es für ihn zur Polizeistation Eschborn, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

5. Polizei und Ordnungsamt führen gemeinsam Glücksspielkontrollen durch, Schwalbach am Taunus, Freitag, 06.12.2024, 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Die Polizeidirektion Main-Taunus hat am vergangenen Freitag gemeinsam mit den Ordnungsämtern der Städte Schwalbach am Taunus und Eppstein mehrere Gastronomiebetriebe überprüft und dabei insbesondere die dort aufgestellten Spielautomaten sowie die Einhaltung des Jugendschutzes überprüft. Bei zwei der insgesamt drei kontrollierten Schwalbacher Lokalen wurden Mängel vorgefunden. Mehrere Automaten waren nicht richtig angemeldet respektive hatten abgelaufene Zulassungen oder sonstige Sicherheitsmängel. Auch fehlte in einem Fall das erforderliche Sozialkonzept, in einem anderen lag keine Ausschilderung der Gaststätte als Raucherlokalität vor. Die nicht ordentlich in Betrieb genommenen Automaten wurden versiegelt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell