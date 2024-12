PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Raub an Bushaltestelle +++ Widerstand nach Trunkenheitsfahrt +++ Mann entblößt sich und flüchtet +++ Einbrüche +++ Batterie gestohlen +++ Portemonnaie aus Auto geklaut +++ PKW kollidiert mit LKW

Hofheim (ots)

1. Raub an Bushaltestelle,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Busbahnhof Dienstag, 10.12.2024, 13:13 Uhr

(cw)Am Dienstagmittag ereignete sich in Sulzbach ein Raub zum Nachteil eines Kindes.

Gegen 13:10 Uhr war eine 13-Jährige auf dem Busbahnhof des Main-Taunus-Zentrums unterwegs, als sie von einem männlichen Jugendlichen angesprochen und nach Geld gefragt wurde. Als sie dies verneinte, durchsuchte er gegen den Willen des Mädchens die Taschen und nahm einen Geldschein an sich. Der jugendliche Täter wird als etwa 16 bis 17 Jahre alt, etwa 170cm groß und mit kurzen hellbraunen Haaren beschrieben. Er habe schwarze Kleidung getragen. Die Schuhe sollen ebenfalls schwarz mit einer weißen Schrift gewesen sein. Auch habe er einen auffälligen schwarzen "Militärrucksack" der Marke "Nike" getragen. Hinweise auf die Tat nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Widerstand nach Trunkenheitsfahrt,

Hochheim, Frankfurter Straße, Dienstag, 10.12.2024, 22:30 Uhr

(cw)Am Dienstagabend wehrte sich ein Mann in Hochheim gegen die Polizei, nachdem er wegen einer Trunkenheitsfahrt kontrolliert werden sollte. Auf dem Revier kam es zu weiteren Widerstandshandlungen. Gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen einen PKW mit einer auffälligen Fahrweise in der Frankfurter Straße. Auf dem Gelände einer Tankstelle konnten die Insassen, der 34-jährige Fahrer und seine Begleiterin, kontrolliert werden. Schnell wurde deutlich, dass beide betrunken waren. Als er anschließend auf die Polizeistation gebracht werden sollte, reagierten beide aggressiv. Der Fahrer wehrte sich gegen die Maßnahmen und versuchte zu flüchten, was ihm nicht gelang. Auf der Dienststelle versuchte er sich mehrfach loszureißen und die Beamtinnen und Beamten wegzustoßen. Neben dem Vorwurf der Trunkenheitsfahrt muss der 34-Jährige sich auch wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug zunächst sichergestellt. Auch der Führerschein wurde einbehalten, ebenfalls wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann anschließend den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

3. Mann entblößt sich und flüchtet,

Kriftel, Auf der Hohlmauer, Höhe Limburger Weg, Dienstag, 10.12.2024, 10:55 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen hat sich ein unbekannter Mann in Kriftel vor einer Fußgängerin entblößt. Die Polizei fahndet nach ihm. Gegen 10:55 Uhr lief die 23-jährige Frau die Straße "Auf der Hohlmauer" entlang, als im Bereich einer Fußgängerbrücke in Höhe des Limburger Wegs ein Mann aus einem Gebüsch sprang und der Geschädigten sein entblößtes Geschlechtsteil zeigte. Anschließend flüchtete der Exhibitionist in unbekannte Richtung. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Mann nicht mehr gestellt werden. Er soll etwa 60 bis 65 Jahre alt, rund 1,60 m groß und grauhaarig gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkelblaue Jeans.

Dir Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu dem beschriebenen Mann unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Wohnhaus betreten,

Eppstein-Niederjosbach, Eppsteiner Straße, Montag, 09.12.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 10.12.2024, 17:15 Uhr

(fh)Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag kam es im Eppsteiner Stadtteil Niederjosbach zu einem Einbruch. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen. In der besagten Zeitspanne kletterten die Einbrecher über den Zaun eines Wohnhauses in der Eppsteiner Straße und gelangten über eine angrenzende Werkstatt in die Wohnräume. Anschließend durchsuchten sie diverse Räume und flüchteten, wohl ohne an Beute gelangt zu sein, in unbekannte Richtung.

Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

5. In Einfamilienhaus eingebrochen,

Schwalbach, Sachsenhausener Straße, Montag, 09.12.2024, 23.30 Uhr bis Dienstag, 10.12.2024, 8 Uhr

(da)Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in ein Einfamilienhaus in Schwalbach eingedrungen. Die bislang unbekannten Täter bohrten zwischen 23.30 Uhr und 8 Uhr das Türschloss des Hauses in der Sachsenhausener Straße auf. So gelangten sie in die Wohnräume und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Ermittlungen machten die Einbrecher jedoch keine Beute und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Einbrecher in Tiefgarage,

Eschborn, Hauptstraße, Dienstag, 10.12.2024, 2 Uhr bis 4 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen waren zwei Diebe in Eschborn unterwegs. Zwischen 2 und 4 Uhr verschafften sich die beiden Männer gewaltsam Zutritt zu einer Tiefgarage in der Hauptstraße. In der Garage hielten sie sich mehrere Minuten unberechtigt auf, bevor sie ohne Beute weiterzogen. Im Nachhinein konnten die beiden Männer lediglich als dunkel gekleidet beschrieben werden. Auffällig an einem der beiden war sein stark hinkender Gang. Die Polizeistation Eschborn ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Wem die Personen am Dienstagabend aufgefallen sind, kann sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 melden.

7. Batterie von Bagger gestohlen,

Flörsheim, Dr.Georg-von-Opel-Anlage, Montag, 09.12.2024, 16:00 Uhr bis Dienstag, 10.12.2024, 10:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen nahmen Diebe in Flörsheim eine Baustelle ins Visier. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt schlichen die Täter still und heimlich auf das Baustellengelände in der Dr.Georg-von-Opel-Anlage und stahlen von dieser die gelagerte Motor-Batterie eines Baggers im Wert von etwa 150 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

8. Portemonnaie aus Auto geklaut,

Hofheim, Ubierstraße, Dienstag, 10.12.2024, 10.30 Uhr bis 12.10 Uhr

(da)Am Dienstagmittag schlugen Diebe an einem Auto in Hofheim zu. Zwischen 10.30 Uhr und 12.10 Uhr parkte ein Peugeot Boxer in der Ubierstraße, als bislang unbekannte Täter in das Fahrzeuginnere gelangten und eine Geldbörse vom Beifahrersitz entwendeten. Mit dieser Beute flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

9. PKW kollidiert mit Ernte-LKW,

Landesstraße 3014 zwischen Bad Soden und Liederbach Mittwoch, 11.12.2024, 03:55 Uhr

(cw)In der Nacht auf Mittwoch kollidierte auf der Landesstraße 3014 bei Bad Soden ein PKW mit einem LKW. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht länger fahrbereit. Gegen 3:55 Uhr befuhr der 67-jährige Fahrer eines Opel die Landestraße 3014 zwischen Bad Soden und Liederbach. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet der Mann in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem LKW, welcher zu dieser Zeit dort Feldfrüchte eingeladen hatte. Durch den Aufprall wurde der Mann leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein höherer vierstelliger Schaden.

