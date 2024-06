POL-FR: Gemarkung Lörrach: Auffahrunfall auf Bundesstraße 317 - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 02.06.2024, 14.00 Uhr bis Montag, 03.06.2024, 14.30 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei Gartensessel sowie zwei Gartenstühle. Die Sessel beziehungsweise Stühle standen in einem Garten eines Wohnhauses in der Tullastraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.100 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

