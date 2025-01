Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rucksack von 56-jährigem Mann entwendet - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 25 in Dormagen suchen Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall mit einem verletzen 56-Jährigen machen können.

Die Polizei erhielt am Freitag (31.01.) gegen 03:40 Uhr Kenntnis über einen verletzten 56-jährigen Mann auf der Straße Am Stellwerk. Der Mann hatte Verletzungen im Gesicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar hatte der Mann zuvor einen Rucksack getragen, Tragegurte konnten an seinem Körper aufgefunden werden. Ob der Mann den Rucksack verloren hat, oder aber er Opfer einer Straftat wurde ermittelt nun Kripo. Ebenso gehen die Ermittler ersten Hinweisen nach, nach denen sich zwei vermutlich Jugendliche vor Eintreffen der Polizei von dem Mann entfernt hatten. Ob diese im Zusammenhang mit den Verletzungen oder dem Fehlen des Rucksacks in Verbindung stehen ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Sollten auch Sie verdächtige Beobachtungen machen oder gar Straftaten beobachten, ist die Polizei unter der genannten Rufnummer oder im akuten Notfall unter der Notrufnummer 110 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell