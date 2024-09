Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Verstärkung für die Bundespolizei in Baden-Württemberg

Böblingen (ots)

Mit dem Schwur, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und die Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, wurden am Donnerstagmittag (05.09.2024) insgesamt 48 neue Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte in der Bundespolizeidirektion Stuttgart vereidigt.

Die 28 frisch gebackenen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister absolvierten ihren zweieinhalbjährigen Vorbereitungsdienst für den mittleren Polizeivollzugsdienst in den Aus- und Fortbildungszentren Bamberg und Oerlenbach. Des Weiteren haben 20 Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare aus den Aus- und Fortbildungszentren Bamberg, Oerlenbach, Eschwege, Swisstal und Walsrode das dreijährige Studium erfolgreich beendet.

Die neuen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten versehen ihren Dienst in den Bundespolizeiinspektionen Offenburg, Weil am Rhein, Stuttgart, Flughafen Stuttgart, Konstanz und Karlsruhe sowie in der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Stuttgart.

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart, Herr Carsten Laube, begrüßte die jungen Beamtinnen und Beamten im Rahmen ihrer Vereidigung im Team der Bundespolizeidirektion Stuttgart und wünschte Ihnen alles Gute sowie viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft.

