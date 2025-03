Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener beleidigt Polizisten

Weil ein 37-Jähriger am Donnerstagvormittag im Bereich des Riedleparks einen Polizeibeamten beleidigt hat, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen ihn. Zeugen teilten zuvor der Polizei mit, dass der 37-Jährige an seiner nahegelegenen Wohnanschrift randaliert habe und anschließend zu Fuß in Richtung Riedlepark geflüchtet sei. Die Beamten fanden den Mann, der bei einer Messung über 2,6 Promille Alkohol in der Atemluft hatte, im Bereich des Parks und drohten ihm bei weiterem Fehlverhalten den Gewahrsam in einer Arrestzelle an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen richtete er ehrverletzende Äußerungen in Richtung eines Beamten, weshalb ihn nun strafrechtliche Konsequenzen erwarten.

Meckenbeuren

Unfall fordert Leichtverletzte

Eine Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am späten Donnerstagnachmittag im Bereich der Seestraße. Eine 42-jährige Skoda-Fahrerin musste nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 17.30 Uhr im Bereich Kehlen verkehrsbedingt halten. Eine 26-jährige BMW-Fahrerin, die sich hinter dem Skoda befand, erkannte dies zu spät und fuhr diesem wuchtig auf. Die 42-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Oberteuringen

Autofahrer berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Nachdem ein 51-Jähriger am Donnerstagnachmittag unter der Wirkung von berauschenden Mitteln mit einem Auto gefahren ist und darüber hinaus gar keinen Führerschein hatte, erwarten ihn gleich mehrere Anzeigen. Als Polizisten des Reviers Friedrichshafen den Autofahrer gegen 16.15 Uhr stoppten, verweigerte dieser die Angabe seiner Personalien und gab später sogar falsche Daten an. Der 51-Jährige, dessen Ausweis die Beamten schließlich bei ihren weiteren Maßnahmen auffanden, musste die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Neben dem Fahrer muss auch die Fahrzeughalterin mit Anzeigen wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Salem

Polizei stellt nach Verfolgung Cannabis sicher

Die Polizei hat am späten Dienstagvormittag im Bereich Neufrach rund 150 Gramm unerlaubter Cannabisprodukte bei einem 18-Jährigen sichergestellt, der zunächst noch versucht hatte, vor der Polizeikontrolle wegzurennen. Die Beamten stoppten den jungen Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen des Umgangs mit Cannabis in nicht geringer Menge ermittelt. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige auf freien Fuß entlassen.

