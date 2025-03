POL-PDKL: Berauscht unterwegs

Ramstein-Miesenbach (ots) - Ein Kuchendieb hat sich am Samstagmorgen in der Bösdellstraße an einem Pkw zu schaffen gemacht und daraus das süße Backwerk gestohlen. Eine zunächst unbekannte Person entwendete um 06:00 Uhr aus einem unverschlossenen Fahrzeug zwei Kuchen sowie ein Warndreieck. Eine Stunde später ließ der dreiste Dieb aus einem Vorgarten in der Hermannstraße eine Tüte mit Frühstücksbrötchen ...

mehr