POL-PDKL: Drogen am Steuer, Ungeheuer!

Rockenhausen (ots) - In den Abendstunden des 15.03.2025 wurde in ein Wohnhaus in der Straße Zum Sattel in Rockenhausen eingebrochen. Die Täter drangen über eine Terrassentür im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten nach ersten Feststellungen diverse Schmuckstücke. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei in Rockenhausen bittet um ...

