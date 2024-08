POL-PDMT: *** ZEUGEN GESUCHT*** - Diebstahl von Baumaterialien

Gückingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche wurde in einen blauen Baucontainer in der Oraniensteiner Straße in Gückingen eingebrochen. Zutritt verschaffte man sich durch das Abmontieren einer Klimaanlage und die dadurch entstandene Öffnung. Innerhalb des Containers wurden drei Bohrmaschinen und die vorher abmontierte Klimaanlage entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Diez. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Diez Telefon: 06432-6010 ...

