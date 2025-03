Polizeipräsidium Ravensburg

Mengen

Verkehrsmanöver verursacht hohen Sachschaden

Am Freitagabend ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Meßkircher Straße ein spektakulärer Verkehrsunfall. Ein Ford Mustang, der mit drei Personen besetzt war, verlor während eines Verkehrsmanövers die Kontrolle und kollidierte mit einem Werbeträger, welcher an einem stabilen Metallpfosten befestigt war. Der Metallpfosten, welcher das Werbeobjekt stützte, knickte durch den Aufprall um, wodurch der Werbeträger stark beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden am Werbeträger wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Der Ford Mustang wurde durch den Aufprall ebenfalls erheblich beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Glücklicherweise wurde der 20-jährige Fahrzeuglenker und die beiden Insassen nicht verletzt.

