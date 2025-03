Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstagnachmittag kam es auf der L326 bei Tettnang-Obereisenbach zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam die 63-jährige Fahrerin eines Hyundai nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß sie zunächst mit einem abgestellten VW und danach mit einem Gartenzaun zusammen. Die Fahrerin zog sich eine Fraktur am Arm zu und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Zur weiteren Klärung der Unfallursache wurde der Fahrerin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, da möglicherweise eingenommene Arzneimittel zur Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und in der Folge zu dem Verkehrsunfall geführt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der Unfallverursacherin wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

Überlingen

Ladung verloren - Verursacher gesucht

Ein bislang unbekannter Pkw mit Anhänger befuhr am Samstag gegen 11:45 Uhr die L200 von der Ottomühle kommend in Richtung Lippertsreute und verlor hierbei einen Mörtelkübel, der gegen die Stoßstange eines entgegenkommenden Pkw Mazda flog und hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursachte. Zum Verursacherfahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen weißen Audi Q3 mit FN-Kennzeichen und Anhänger gehandelt hat. Eventuell kam dieses Fahrzeug vom Wertstoffhof bei der Ottomühle. Das Polizeirevier Überlingen bittet unter Tel. 07551/8040 um Hinweise zum Verursacher.

