Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Motorradfahrer stürzen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntagnachmittag auf der L 197 zwischen Stetten am kalten Markt und Thiergarten gestürzt und haben sich dabei schwerere Verletzungen zugezogen. Gegen 14.30 Uhr verlor ein 21-Jähriger in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Sein nachfolgender Familienangehöriger fuhr offenbar mit zu geringem Abstand hinter dem 21-Jährigen, musste infolge des Unfalls stark abbremsen und stürzte ebenfalls. Während der 21-Jährige von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, brachte ein Rettungsdienst den 25-Jährigen, zweiten Verletzten ebenfalls in ein Krankenhaus. Ein dritter Teilnehmer der Ausfahrt konnte dank seines Abstandes rechtzeitig abbremsen und blieb unverletzt. An den Maschinen der beiden 21- und 25-Jährigen entstand Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro.

Inzigkofen

Alkoholisierter fährt frontal in Entgegenkommenden

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagabend in der Ablacher Straße einen Verkehrsunfall verursacht und ist dabei frontal in einen entgegenkommenden VW geprallt. Ein 61-Jähriger war gerade im Begriff, in Richtung Laizer Baggersee an einem geparkten Pkw vorbeizufahren, als der 25-jährige Fahrer eines Toyota entgegenkam. Anstatt anzuhalten und dem 61-Jährigen die Vorbeifahrt zu ermöglichen, betätigte der 25-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen lediglich mehrmals das Fernlicht und fuhr mit seinem Toyota schließlich frontal auf den VW auf. Glücklicherweise entstand bei dem Unfall lediglich Sachschaden, der auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt wird. Auf den 25-jährigen Unfallverursacher kommt derweil eine Strafanzeige zu: Er stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und pustete bei einem Alkoholvortest über 1,1 Promille. Für ihn endete die Fahrt mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Neufra

Führerschein beschlagnahmt - Drogentest bei Unfallverursacher positiv

Den Führerschein eines 26-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 32 zwischen Gauselfingen und Neufra beschlagnahmt. Der VW-Fahrer geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Ford, dessen Fahrer die Kollision trotz Notbremsung und Ausweichmanöver nicht mehr verhindern konnte. Der 26-Jährige, bei dem ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Benzodiazepine anschlug, musste infolge des Unfalls in einem Krankenhaus behandelt werden und dort eine Blutprobe abgeben. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der 59 Jahre alte Ford-Fahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen ohne Verletzungen davon. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt mehreren 10.000 Euro.

Sigmaringen

Mit Bettelkarten unterwegs - Anzeige wegen Betrugs

Mit Bettelkarten waren zwei 30 und 38 Jahre alte Frauen am Sonntagvormittag rund um die Straße "Riedbaum" unterwegs. Ihnen droht nun eine Anzeige wegen Betrugs. Mehrere Anwohner hatten sich an die Polizei gewandt, nachdem die Frauen bei ihnen an der Haustüre geklingelt und nach Bargeld gefragt hatten. Dabei spielten die ausländischen Staatsangehörigen unter Vorhalt sogenannter Bettelkarten eine persönliche Notlage vor. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen stoppten das Duo und erteilten den beiden Damen ein Platzverweis.

Sigmaringen

Raser gestoppt

Unfassbare 166 km/h sowie 158 km/h standen am Sonntagnachmittag auf dem Laser-Messgerät als Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen auf der B 463 zwischen Sigmaringen und Winterlingen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt haben. Erlaubt wären auf dem Streckenabschnitt 100 km/h gewesen, weshalb den beiden unrühmlichen Geschwindigkeits-Spitzenreitern ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot drohen. Aber auch auf über ein Dutzend weitere Autofahrer kommt ein Bußgeld zu, diese waren teils bis zu 40 km/h zu schnell auf dem Streckenabschnitt unterwegs. Die Verkehrspolizei wird auch in den kommenden Wochen weiterhin konsequent Geschwindigkeitsmessungen durchführen, um zur Verkehrssicherheit beizutragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell