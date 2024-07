Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Thür (ots)

Am 04.07.2024 gegen 23:20 Uhr kam es auf der B 256 in Thür, an der Einmündung zur L 113 in Richtung Trimbs zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Hierbei beabsichtigte ein vorausfahrender PKW nach rechts auf die L 113 abzubiegen. Ein nachfolgender PKW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das abbiegende Fahrzeug auf. Der unfallverursachende PKW blieb kurz hinter dem Einmündungsbereich in Fahrtrichtung Mendig zunächst stehen, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen hellen PKW mit einem großen Kofferraum gehandelt haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.

