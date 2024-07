POL-PDMY: Nachtragsmeldung: -Vollsperrung L73 nach Verkehrsunfall -Fahrbahn wieder freigegeben

Polch, Justus-von-Liebig-Straße (ots) - In der Nacht vom 06. auf 07.07.2024 kam es in der Justus-von-Liebig-Straße, gegenüber dem Schützenplatz zu einer Sachbeschädigung an zwei Straßenlaternen. Die bislang unbekannten Täter zerstörten die Glasabdeckungen und die Technik der Beleuchtungskörper und hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1000.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden ...

