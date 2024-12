Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrerflucht mit einer Verletzten, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss...

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Samstagabend (30.11., 21.09 Uhr) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Carl-Bertelsmann Straße informiert. Der Fahrer eines Autos sei nach einem Unfall zu Fuß flüchtig.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich folgender Sachverhalt heraus:

Ein 25-jähriger Gütersloher befuhr die Carl-Bertelsmann Straße in Richtung stadtauswärts. Zeugenangaben nach überholte der 5er BMW-Fahrer dabei mehrfach vor ihm fahrende Autos und fuhr dabei deutlich zu schnell. Nachdem er die Einmündung Auf der Horst passiert hatte, fuhr er auf einen vor ihm fahrenden VW Polo einer 22-jährigen Gütersloherin auf. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß lief er in Richtung stadtauswärts davon. Zeugen eilten im nach. Letztendlich konnte er in der Nähe durch eine Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Die 22-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 25-Jährige konnte nicht nur keinen Führerschein nachweisen, er stand auch deutlich unter Alkoholeinfluss. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Drogen stand. Dem Gütersloher wurden Blutproben abgenommen. Beide Autos wurden sichergestellt. Zudem wurde in seinen Taschen Drogen gefunden. Diese wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen der Fahrerflucht, des verkehrsgefährdenden Verhaltens, der Fahrt unter Alkoholeinfluss und des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Führerschein.

