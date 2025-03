Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Stetten am kalten Markt

Schwerer Verkehrsunfall auf der 197 fordert 2 schwerverletzte Personen

Am Sonntagmittag, gegen 14.30 Uhr kam es auf der L 197 zwischen Thiergarten und Stetten am kalten Markt zu einem Motorradunfall, bei dem drei Motorräder beteiligt waren. Die drei Motorradfahrer waren gemeinsam von Stetten a.k.M. in Richtung Thiergarten unterwegs, als ein 21-jähriger vorausfahrender Motorradlenker in einer langgezogenen Linkskurve zu Fall kam und gegen die Leitplanke prallte. Der nach im folgende 25-jährige Kradfahrer kam aufgrund des Sturzgeschehens vor ihm ebenfalls zu Fall. Der dritte Kradfahrer konnte ohne Sturz noch rechtzeitig anhalten. Der erste Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber, der Zweite mit dem Rettungswagen, ins Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, welche bis 16.30 Uhr andauerten, musste die L197 an der Örtlichkeit in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Zur Klärung der Unfallursache und für die Unfallaufnahme wurde die Verkehrspolizei aus Sigmaringen hinzugezogen. Neben der Polizei waren ein Rettungshubschrauber sowie zwei Rettungsfahrzeuge vor Ort. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 10 Mann vor Ort.

Den ersten Einschätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2000.- Euro.

