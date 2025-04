Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Greußen (ots)

Am Dienstagnachmittag sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Greußen verletzt worden. Der Fahrer eines Mitsubishi befuhr die Robert-Koch-Straße und beabsichtigte, nach links auf die Lindenstraße in Richtung Sondershausen abzubiegen. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Nissan. Der Beifahrer im Mitsubishi und der Fahrer des Nissan wurden bei dem Unfall verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An den Autos entstand ein Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell