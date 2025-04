POL-RE: Marl/Dorsten: 16-Jähriger ist wieder da - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - In der Castroper Innenstadt ist am frühen Morgen in eine Parfümerie eingebrochen worden. Die unbekannten Täter nutzten einen Gullydeckel, um die Schaufensterscheibe einzuschlagen und ins Gebäude zu kommen. Aus dem Laden an der Münsterstraße/Im Ort wurden - offenbar gezielt - teure Düfte gestohlen. Eine Zeugin hatte gegen 3.10 Uhr einen ...

