Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in Parfümerie - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der Castroper Innenstadt ist am frühen Morgen in eine Parfümerie eingebrochen worden. Die unbekannten Täter nutzten einen Gullydeckel, um die Schaufensterscheibe einzuschlagen und ins Gebäude zu kommen. Aus dem Laden an der Münsterstraße/Im Ort wurden - offenbar gezielt - teure Düfte gestohlen. Eine Zeugin hatte gegen 3.10 Uhr einen lauten Knall gehört, wenig später hörte sie, wie ein Auto mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen aus der Fußgängerzone wegfuhr. Als die Polizei eintraf, waren die Täter schon weg. Es werden weitere Zeugen gesucht, die möglicherweise die Täter oder das Fluchtauto gesehen haben und nähere Angaben dazu machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

