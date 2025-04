Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Fast 1.700 Verkehrsteilnehmende bei Speedweek erwischt

Recklinghausen (ots)

Das Polizeipräsidium Recklinghausen zieht nach der "Speedweek" eine durchmischte Bilanz. Trotz Ankündigung der verstärkten Geschwindigkeitskontrollen sind auf den Straßen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop viele Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs gewesen. Insgesamt wurden bei uns 1.696 Verstöße festgestellt. Die meisten Fahrerinnen und Fahrer müssen ein Verwarngeld zahlen, auf einige kommt aber auch ein Bußgeld (Ordnungswidrigkeitsanzeige) zu.

"Wir wollen mit den Kontrollen nicht schikanieren, sondern Leben retten", betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Geschwindigkeit bleibt die Unfallursache Nummer eins. Unsere Maßnahmen dienen der Sicherheit aller - deshalb: Runter vom Gas!"

Besonders auffällig war ein junger Autofahrer aus Herten, der am Freitagnachmittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Scherlebecker Straße (in Herten) fuhr. Das Lasermessgerät zeigte 80 km/h an - erlaubt war Tempo 30. Nach Abzug der Toleranz war der 20-Jährige also immer noch 47 km/h zu schnell unterwegs. Immerhin: Der Fahrer zeigte sich einsichtig. Nichtsdestotrotz hat sein Verhalten im Straßenverkehr Folgen: Er muss mit einem Bußgeld von 320 Euro plus Verwaltungsgebühren, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Da sich der junge Mann noch in der Probezeit befindet, wird sich diese verlängern. Außerdem droht ihm ein Aufbauseminar.

"Gerade in geschlossenen Ortschaften und in 30-Zonen ist jeder Stundenkilometer zu viel ein Risiko. Schon eine geringe Überschreitung kann fatale Folgen haben", ergänzt Zurhausen. Die Polizei hat die Speedweek auch genutzt, um die Verkehrsteilnehmenden in Gesprächen über die Gefahren von zu schnellem Fahren aufzuklären und zu sensibilisieren.

Die Verkehrskontrollen haben auch dazu geführt, dass ein mutmaßlicher Dieb geschnappt werden konnte. Bei einer Kontrollstelle im Bereich Steinstraße/Bergmannstraße in Gladbeck wurden die Polizeibeamten von zwei Jugendlichen angesprochen, die gerade offenbar einen Fahrraddieb ertappt und verscheucht hatten. Noch während des Gesprächs fuhr der mutmaßliche Täter mit einem E-Scooter an der Kontrollstelle vorbei. Er wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstelle, war auch der E-Scooter gestohlen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Er bekam eine entsprechende Anzeige, der Eigentümer erhielt den Roller zurück.

Bereits am Dienstag (08.04.) war ein Autofahrer auf der L511 (Zubringer nach Oer-Erkenschwick) mit 83 km/h gemessen worden - bei erlaubten 60 km/h. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei - und versuchte zu flüchten. Auf dem Oerweg in Recklinghausen konnte der Mann kurz darauf angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 52-Jährige aus Datteln keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und offene Haftbefehle hatte. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen (Betäubungsmitteln) am Steuer saß. Im Kofferraum des Autos wurde außerdem mögliches Diebesgut gefunden (siehe auch Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6009001).

