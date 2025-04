Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Sachbeschädigung am Rathaus

Recklinghausen (ots)

Zeugen beobachteten am Sonntag gegen 17:45 Uhr einen Mann bei einer Sachbeschädigung an einem städtischen Gebäude an der Halterner Straße und meldeten den Fall der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 31-Jährigen aus Dorsten. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mann einen Stein aus seinem Rucksack nahm und gegen eine Fensterscheibe warf. Außerdem konnte ein Schaden an einer Schiebetür an einem anderen Teil des Gebäudes festgestellt werden.

Der Tatverdächtige konnte flüchten. Ein weiterer Zeuge hatte den Mann im Umfeld des Gebäudes gesehen, ihm ist der 31-Jährige aus vorangegangenen Sachverhalten bekannt. Die Zeugin konnte außerdem ein Foto machen, sodass sich insgesamt der Tatverdacht gegen den 31-Jährigen erhärtete.

Gegen den Dorstener liegt bereits wegen ähnlicher Sachverhalte in der Vergangenheit ein Bereichsbetretungsverbot vor.

Die Polizei fährt jetzt verstärkt Streife im Bereich des Rathauses.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell